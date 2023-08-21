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24-летний шведский нападающий подозревается в покупке наркотиков

24-летний шведский нападающий подозревается в покупке наркотиков
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Шведский форвард клуба «Оскарсхамн» Виктор Лодин подозревается в покупке наркотиков, сообщает издание Aftonbladet.

Сообщается, что в 2021 и 2022 годах он перевёл несколько тысяч шведских крон обвиняемому торговцу наркотиками. Всего следствие выявило пять случаев покупки наркотиков.

Игрок прошёл курс лечения от зависимости.

«Я надеюсь, что смогу смотреть вперёд с положительными эмоциями и смогу быть образцом для подражания для других людей, которые прошли или проходят через проблему зависимости или по какой-либо другой причине нуждаются во втором шансе», — заявил Лодин.

Лодин перешёл в «Оскарсхамн» из фарм-клуба «Оттавы Сенаторз» «Бельвиль Сенаторз». Форвард был выбран «Оттавой» на драфте НХЛ в 2019 году в четвёртом раунде под общим 94-м номером.

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