24-летний шведский нападающий подозревается в покупке наркотиков

Шведский форвард клуба «Оскарсхамн» Виктор Лодин подозревается в покупке наркотиков, сообщает издание Aftonbladet.

Сообщается, что в 2021 и 2022 годах он перевёл несколько тысяч шведских крон обвиняемому торговцу наркотиками. Всего следствие выявило пять случаев покупки наркотиков.

Игрок прошёл курс лечения от зависимости.

«Я надеюсь, что смогу смотреть вперёд с положительными эмоциями и смогу быть образцом для подражания для других людей, которые прошли или проходят через проблему зависимости или по какой-либо другой причине нуждаются во втором шансе», — заявил Лодин.

Лодин перешёл в «Оскарсхамн» из фарм-клуба «Оттавы Сенаторз» «Бельвиль Сенаторз». Форвард был выбран «Оттавой» на драфте НХЛ в 2019 году в четвёртом раунде под общим 94-м номером.