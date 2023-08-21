Новичок «Авангарда» Райан Спунер прибыл в Омск

Новичок «Авангарда» нападающий Райан Спунер прибыл в Омск, сообщает пресс-служба «ястребов».
«Долгие два дня получились, много перелётов, немного устал. Нужно отдохнуть и затем браться за дело. С нетерпением жду начала сезона», — заявил Спунер.
В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Райан Спунер за минское «Динамо» провёл 64 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 47 результативных баллов. В розыгрыше Кубка Гагарина Райан сыграл шесть игр, в которых набрал 5 (1+4) очков.
В начале мая 31-летний канадский нападающий рассказал, что минский клуб не сделал ему квалификационное предложение из-за его возраста.
Ранее главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец ответил на вопрос, когда ждать в матчах «Авангарда» Райана Спунера.
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