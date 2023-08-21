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«Он боролся до конца, как боролся на хоккейной площадке». Баширов — о смерти Амирова

«Он боролся до конца, как боролся на хоккейной площадке». Баширов — о смерти Амирова
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов выступил с прощальной речью на церемонии прощания с Родионом Амировым.

«Сегодня мы провожаем нашего воспитанника. Он был лучшим парнем на земле. Это большая трагедия для семьи, для клуба «Салават Юлаев», для республики, для всей России. Это кровь и плоть нашего народа, наша гордость, наши надежды.

Этот парень боролся до конца, как боролся на хоккейной площадке. Трудно найти слова, которые бы характеризовали наше горе, горе родителей. Наверное, оно только начнёт подступать. Хотел прочитать строки Салавата, которые он написал в конце жизни, в ссылке. Там были такие строки: «Сегодня мы все башкиры». Родион всегда с нами, мы его будем помнить. Светлая тебе память. Хорошей тебе игры в небесной хоккейной лиге», – цитирует Баширова «БИЗНЕС Online».

Сегодня, 21 августа, проходит церемония прощания с Родионом Амировым.

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