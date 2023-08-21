Сын Дмитрия Квартальнова Александр проходит просмотр в «Динамо-Молодечно»
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Российский нападающий Александр Квартальнов проходит просмотр в «Динамо-Молодечно», сообщает пресс-служба клуба.
Прошлый сезон 20-летний форвард провёл в МХЛ в составе «Тайфуна» и «Крыльев Советов», где в 35 матчах забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач, набрал в общей сложности 11 очков с показателем полезности «-17».
У Александра есть опыт выступления в КХЛ. В сезоне-2021/2022 нападающий сыграл восемь встреч за казанский «Ак Барс», где результативными действиями не отметился.
Александр Квартальнов – сын главного тренера минского «Динамо» и сборной Беларуси Дмитрия Квартальнова.
Ранее нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук высказался о предсезонной подготовке и о работе с Дмитрием Квартальновым.
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