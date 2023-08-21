«Это кровавые деньги». Латвийский хоккеист — о возможной игре в КХЛ
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Латвийский нападающий шведского клуба «Рёгле» Родриго Аболс заявил, что ни за какие деньги не согласится играть в Континентальной хоккейной лиге.
«Так как Латвия в НАТО, то мы не должны волноваться, но страшно, когда Москва находится в десяти часах езды на автобусе от Риги.
Мой дед не служил в армии, но сражался с русскими другими способами. Вы могли бы мне здесь и сейчас предложить 10 миллионов за игру в КХЛ — я бы не поехал. Это кровавые деньги, и мне совершенно неинтересно дружить с людьми, которые уезжают туда», — приводит слова Аболса Helsingborgs Dagblad.
У 27-летнего форварда есть опыт игры в КХЛ. В сезоне-2014/2015 Аболс сыграл за рижское «Динамо» 14 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.
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