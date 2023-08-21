Отец Родиона Амирова выступил с траурной речью на церемонии прощания с хоккеистом

Отец нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова Руслан Амиров на церемонии прощания выступил с траурной речью.

«Друзья, хочу сказать спасибо всем, кто находится здесь. Клубу, персоналу, за всё, что было сделано за последние годы. За все эти годы Родион стал членом семьи. Каждый день проводил здесь. Сердце отца обливается от горя. В сердце каждого из вас частичка моего сына, ваши молитвы ваша забота, поддержка, которая давала ему силы за эти два года. Я научился у него мужеству, стойкости, воле, силе, характеру. В свою сторону я ни разу не слышал слова жалости, всегда слова благодарности и поддержки в адрес родителей. Все были уверены, что он может побороть болезнь. Я благодарю Господа за этот 21 год, что он с был с нами. За каждый счастливый день.

На днях смотрели его детские записи, перебирали бумаги. Детским почерком он в 10 лет написал такие строки – простые, но очень важные: «Стать лучшим хоккеистом мира, выиграть Олимпийские игры, Кубок Гагарина, Кубок Стэнли». И самое важное и ценное – стать хорошим человеком. Если вы пришли сюда, значит память о сыне живёт. Спасибо всем, что помогаете разделить горе», – приводит слова Руслана Амирова «БИЗНЕС Online».

На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».