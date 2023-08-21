«Адмирал» заключил просмотровый контракт с 21-летним нападающим
Поделиться
«Адмирал» заключил просмотровый контракт с центральным нападающим Павлом Тютневым, сообщает пресс-служба клуба.
В МХЛ нападающий дебютировал в 16 лет. Спустя год провёл свой полноценный сезон в лиге. В составе «Локо» в сезоне-2021/2022 дошёл до финала Кубка Харламова, отметившись 19 (8+11) очками в 25 матчах регулярки и набрав 7 (4+3) баллов в плей-офф. В этом же сезоне впервые привлекался к играм «Локомотива». Всего за железнодорожников в КХЛ сыграл 11 встреч, отметился одной заброшенной шайбой.
В МХЛ Павел сыграл 149 матчей, забросил 46 шайб и 50 раз ассистировал партнёрам. Показатель полезности составил «+60».
В составе юниорской сборной России форвард стал победителем Мирового кубка вызова и обладателем Кубка Глинки/Гретцки в 2020 году.
Комментарии
- 21 августа 2023
-
11:49
-
11:27
-
11:11
-
10:51
-
10:35
-
10:30
-
10:12
-
09:44
-
09:31
-
09:18
-
08:47
-
08:38
-
08:22
-
08:07
- 20 августа 2023
-
23:53
-
23:26
-
23:16
-
22:15
-
21:49
-
21:36
-
21:17
-
20:53
-
20:31
-
20:09
-
20:00
-
19:32
-
19:23
-
19:05
-
18:48
-
18:30
-
18:01
-
17:45
-
17:18
-
17:08
-
17:06
Партнерский контент