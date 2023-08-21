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«Адмирал» заключил просмотровый контракт с 21-летним нападающим

«Адмирал» заключил просмотровый контракт с 21-летним нападающим
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«Адмирал» заключил просмотровый контракт с центральным нападающим Павлом Тютневым, сообщает пресс-служба клуба.

В МХЛ нападающий дебютировал в 16 лет. Спустя год провёл свой полноценный сезон в лиге. В составе «Локо» в сезоне-2021/2022 дошёл до финала Кубка Харламова, отметившись 19 (8+11) очками в 25 матчах регулярки и набрав 7 (4+3) баллов в плей-офф. В этом же сезоне впервые привлекался к играм «Локомотива». Всего за железнодорожников в КХЛ сыграл 11 встреч, отметился одной заброшенной шайбой.

В МХЛ Павел сыграл 149 матчей, забросил 46 шайб и 50 раз ассистировал партнёрам. Показатель полезности составил «+60».

В составе юниорской сборной России форвард стал победителем Мирового кубка вызова и обладателем Кубка Глинки/Гретцки в 2020 году.

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