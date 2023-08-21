Крикунов прокомментировал слова Аболса о «кровавых деньгах» в России

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил высказывание латвийского нападающего шведского клуба «Рёгле» Родриго Аболса о нежелании играть в КХЛ.
«Я знаю его отца, он тренирует в сборной. Сын его неплохо играет, действовал в одном из двух звеньев на последнем чемпионате мира, где сборная Латвии выиграла бронзовые медали. Что касается его заявления, то у него в Швеции нормальная зарплата. Плюс потом сразу начнётся такое давление на отца, поэтому он так говорит. Так они все в Латвии нормальные ребята», — приводит слова Крикунова ТАСС.
Отец Родриго Артис Аболс работает в сборной Латвии помощником главного тренера.
Напомним, в сезоне-2014/2015 Аболс сыграл за рижское «Динамо» 14 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.
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