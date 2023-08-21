Глава Республики Башкортостан высказал соболезнования в связи со смертью Амирова

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил соболезнования в связи со смертью хоккеиста «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.
«Сегодня Башкортостан и весь спортивный мир прощается с Родионом Амировым, воспитанником ХК «Салават Юлаев». Очень, очень жаль, когда уходят молодые и талантливые. Соболезнования родным и близким Родиона», — написал Хабиров в своём телеграм-канале.
За уфимский клуб Родион дебютировал в сезоне-2019/2020. С того момента хоккеист провёл за «Салават» 79 встреч, в которых набрал 18 (10+8) очков.
На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».
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