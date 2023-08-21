Журналист: чтобы план «Оттавы» сработал, им нужна «версия» Тарасенко сезона-2021/2022
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Журналист Майк Зейсбергер в статье на официальном сайте НХЛ задался вопросом, какую «версию» Владимира Тарасенко получит «Оттава Сенаторз» в следующем сезоне.
«В сезоне-2021/2022 форвард установил свой рекорд, набрав 82 (34+48) очка в 75 играх за «Сент-Луис Блюз». В прошлом сезоне 31-летний хоккеист набрал 50 (18+32) результативных баллов в 69 играх за «Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Сенаторы», которые 27 июля подписали с Тарасенко годовой контракт на $ 5 млн, рассматривают его в топ-6 нападения и надеются усилить свою игру в большинстве с помощью форварда. Чтобы этот план сработал, им понадобится «версия» Тарасенко сезона-2021/2022», — сказано в статье.
Ранее Тарасенко провёл тренировку в форме «Оттавы Сенаторз».
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