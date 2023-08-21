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«Барыс» одержал волевую победу над «Локомотивом» на Кубке Блинова

«Барыс» одержал волевую победу над «Локомотивом» на Кубке Блинова
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв Арена» закончился матч в рамках турнира памяти Виктора Блинова, в котором «Локомотив» встречался с «Барысом». Встреча завершилась победой казахстанской команды со счётом 2:1.

На четвёртой минуте первого периода Александр Волков с передач Романа Бычкова и Максима Берёзкина открыл счёт в матче. Спустя минуту Эмиль Нургалиев с передачи Александра Борисевича восстановил равновесие.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 14-й минуте третьего периода Давид Скленичка с передачи Райли Барбера вывел «Барыс» вперёд.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
21 августа 2023, понедельник. 12:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Барыс
Астана
1:0 Волков (Бычков, Берёзкин) – 03:43 (5x5)     1:1 Нургалиев (Борисевич) – 04:40 (5x5)     1:2 Скленичка (Барбер) – 53:31 (5x5)    

В следующем матче Кубка Блинова «Локомотив» сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Барыс» встретится с хозяином турнира — «Авангардом». Оба матча пройдут 23 августа.

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