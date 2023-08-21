«Барыс» одержал волевую победу над «Локомотивом» на Кубке Блинова

В Омске на стадионе «Джи-Драйв Арена» закончился матч в рамках турнира памяти Виктора Блинова, в котором «Локомотив» встречался с «Барысом». Встреча завершилась победой казахстанской команды со счётом 2:1.

На четвёртой минуте первого периода Александр Волков с передач Романа Бычкова и Максима Берёзкина открыл счёт в матче. Спустя минуту Эмиль Нургалиев с передачи Александра Борисевича восстановил равновесие.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 14-й минуте третьего периода Давид Скленичка с передачи Райли Барбера вывел «Барыс» вперёд.

В следующем матче Кубка Блинова «Локомотив» сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Барыс» встретится с хозяином турнира — «Авангардом». Оба матча пройдут 23 августа.