Чешский журналист раскритиковал стадион на прощальном матче Мариана Госсы

В Тренчине (Словакия) состоялся прощальный матч Мариана Госсы. В нём выступили две команды друзей трёхкратного обладателя Кубка Стэнли из Словакии.
Чешский журналист сайта iDnes.cz Роберт Рампа раскритиковал стадион и атмосферу во время прощального матча Госсы.
«Старые потрескавшиеся стены в голубином налёте, выцветшие от солнца цвета и пятна от проточной воды. Грязный пол, разбитая плитка и грязные окна. Венцом впечатления стало то, что внутри из ниоткуда послышалось что-то похожее на сирену. Гудение практически не прекращалось на протяжении всего матча. Оказалось, что это были вентиляторы, которые боролись с туманом на арене», — написал Рампа в статье.
Госса отличился за обе команды, за которые сыграл вместе с братом Марцелом. Игру посетили 6150 зрителей. За «Чикаго Блэкхоукс» Мариан выступал с 2009 по 2018 год и трижды выиграл с командой Кубок Стэнли (2010, 2013 и 2015).
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