Каменский: сейчас мы получаем только проблемы от ИИХФ, нужно быть более независимыми

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский прокомментировал ситуацию с контрактом вратаря ЦСКА Ивана Федотова и действиями Международной федерации хоккея в отношении игрока и клуба.
«Ситуация с ИИХФ сейчас действительно непростая. Получается, что КХЛ не совсем независимая лига. Пока мы получаем только проблемы от ИИХФ. В случае с Федотовым лучше договариваться клубам напрямую между собой, а не через посредников в виде ИИХФ. Если бы ЦСКА обо всём договорились с «Филадельфией», то, может, было бы всё спокойнее.
Считаю, что КХЛ нужно становиться более независимой лигой и уменьшать влияние на себя от ИИХФ. Но полностью уходить из ИИХФ нельзя. С ними на связи должна быть Федерация хоккея России, чтобы принимать решения по международным играм. Но это моё личное мнение по данной ситуации», — сказал Каменский в интервью Sport24.
Напомним, ЦСКА должен в течение ближайших двух недель дней прислать в Международную федерацию хоккея мотивировочную часть своей апелляции на отстранение вратаря Ивана Федотова от игр международных и национальных турниров.
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