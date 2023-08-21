Российский тренер Валерий Белов поделился ожиданиями от Кубка мэра Москвы.
«С привлечением «Амура» и «Куньлуня» этот интересный турнир стал, скажем так, более размытым. Зато московский зритель увидит больше матчей. В первую очередь буду следить за своими бывшими клубами — «Динамо» и «Витязем». Тому же «Куньлуню» подмосковный клуб недавно уступил 0:4, надо брать реванш.
Кто фаворит? На предсезонных турнирах трудно вести речь о фаворитах, у каждой команды своя тактика. Но, например, для «Динамо» он несёт определённую ответственность и станет показательным.
Почему? Летом бело-голубым удалась интересная селекция. Гусев, Ожиганов, Пыленков, Морозов — по меркам КХЛ это явное укрепление. Плюс стабилизирована линия легионеров. Надо подтверждать такую селекцию результатом.
На последнем турнире, Кубке Башкорстана, стабильный, цельный хоккей бело-голубые не показали. Болельщики ждут, что на Кубке мэра «Динамо» сделает шаг вперёд», — приводит слова Белова Russia-Hockey.ru.
Кубок мэра Москвы пройдёт с 24 по 28 августа.
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