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«Северсталь» разгромила «Сочи» со счётом 7:1 в стартовом матче турнира имени Пучкова

«Северсталь» разгромила «Сочи» со счётом 7:1 в стартовом матче турнира имени Пучкова
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Завершился матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором встречались «Сочи» и череповецкая «Северсталь». Команды играли в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. «Северсталь» одержала победу со счётом 7:1 (1:0, 5:0, 1:1).

На четвёртой минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Северстали» Адам Лишка. Во втором периоде заброшенными шайбами отметились Даниил Вовченко (дважды), Кирилл Пилипенко, Тимофей Давыдов и Егор Степанов. На 45-й минуте Степанов оформил дубль, установив счёт 7:0. На счету Данила Аймурзина три голевые передачи. Сочинцы забросили свою единственную шайбу на 60-й минуте: отличился Антон Сагадеев.

В турнире имени Николая Пучкова также примут участие санкт-петербургский СКА, екатеринбургский «Автомобилист» и новосибирская «Сибирь».

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
21 августа 2023, понедельник. 15:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 7
Северсталь
Череповец
0:1 Лишка (Пилипенко, Абросимов) – 03:45 (5x4)     0:2 Вовченко (Аймурзин, Денисов) – 26:56 (5x5)     0:3 Вовченко (Чуркин) – 30:38 (5x5)     0:4 Пилипенко (Аймурзин) – 31:11 (5x5)     0:5 Давыдов (Ильин, Седов) – 32:34 (5x5)     0:6 Степанов (Аймурзин, Токранов) – 35:00 (5x4)     0:7 Степанов (Седов, Иванцов) – 44:29 (5x5)     1:7 Сагадеев (Николаев) – 59:32 (6x4)    
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