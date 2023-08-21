«Северсталь» разгромила «Сочи» со счётом 7:1 в стартовом матче турнира имени Пучкова

Завершился матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором встречались «Сочи» и череповецкая «Северсталь». Команды играли в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. «Северсталь» одержала победу со счётом 7:1 (1:0, 5:0, 1:1).
На четвёртой минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Северстали» Адам Лишка. Во втором периоде заброшенными шайбами отметились Даниил Вовченко (дважды), Кирилл Пилипенко, Тимофей Давыдов и Егор Степанов. На 45-й минуте Степанов оформил дубль, установив счёт 7:0. На счету Данила Аймурзина три голевые передачи. Сочинцы забросили свою единственную шайбу на 60-й минуте: отличился Антон Сагадеев.
В турнире имени Николая Пучкова также примут участие санкт-петербургский СКА, екатеринбургский «Автомобилист» и новосибирская «Сибирь».
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