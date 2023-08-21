«Сезон длинный, поэтому наиграться ещё успеем». Нападающий ЦСКА Дронык — о сборах

Нападающий ЦСКА Василий Дронык высказался о тренировочных сборах команды в Минске.
«Провели две недели в Минске. Было три микроцикла по четыре дня и два дня выходных между ними. У каждого цикла была своя направленность. Первый цикл более втягивающий, больше работали над выносливостью и какими-то базовыми вещами. Во втором цикле мы работали над единоборствами. Тактические действия, которые помогут нам в игре, разбирали по ходу третьего цикла.
В заключение сборов провели матч с минским «Динамо». Игра выдалась не самая лёгкая, соперник был настырный, опытный. Но мы забили свои голы, и это привело к победе. Да, хотелось, может быть, сыграть и побольше матчей, но сезон длинный, поэтому наиграться ещё успеем», — приводит слова Дроныка официальный сайт ЦСКА.
19 августа ЦСКА обыграл минское «Динамо» со счётом 3:2.
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