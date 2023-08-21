Родион Амиров был похоронен в деревне Богдановка Ишимбайского района

Воспитанник «Салавата Юлаева» Родион Амиров был похоронен в селе Богдановка Ишимбайского района. Об этом сообщила пресс-служба уфимского клуба.

Сегодня, 21 августа, в Уфе состоялась церемония прощания с хоккеистом, на которой присутствовали игроки «Салавата Юлаева».

За уфимский клуб Родион дебютировал в сезоне-2019/2020. С того момента хоккеист провёл за «Салават» 79 встреч, в которых набрал 18 (10+8) очков.

На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс». Воспитанника уфимского хоккея не стало 14 августа 2023 года. Ему был 21 год.