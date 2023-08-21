Защитник «Барыса» Нургалиев высказался о победе в матче с «Локомотивом»

Защитник «Барыса» Эмиль Нургалиев прокомментировал победу в матче Кубка Блинова с «Локомотивом» (2:1). Нургалиев забросил первую шайбу в составе «Барыса».
«Сегодня хороший матч провели. Всю игру выполняли тренерскую установку, терпели, ждали своих моментов. И это дало результат – выиграли первый матч на предсезонных турнирах.
Из чего сложилась моя заброшенная шайба? Тренеры всех защитников просят, если есть шайба, сразу набрасывать на ворота. Так и получилось. Саня Борисевич выиграл вбрасывание, шайба удачно отскочила. Мимо первого игрока бросил, а вратарь её не видел, залетела.
Кому посвящу первую шайбу в составе «Барыса»? Теперь надо бы в сезоне забить (улыбается). Родителям посвящу эту шайбу.
Почему по-прежнему даём соперникам много шансов, почти в каждой игре втроём остаёмся? Тут не угадаешь, почему так получается. Иногда соперник давит, иногда сами ошибаемся. Главное – правильно обороняться в таких ситуациях. Сегодня все действовали как надо, ловили на себя броски. Эдди помог тоже хорошо.
Третий матч с «Локомотивом» этим летом, и опять очень тяжёлая и напряжённая встреча? Хорошая команда, мобильная, ребята быстрые. Хорошо контролируют шайбу и постоянно идут в давление. Не дают нам много времени думать. Но с такой командой хорошо играть, потом дальше будет легче уже», — приводит слова Нургалиева официальный сайт «Барыса».
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