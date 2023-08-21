«Авангард» в овертайме победил «Нефтехимик» в матче Кубка Блинова

Завершился матч предсезонного Кубка Блинова, в котором встречались омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «G-Drive Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 5:4 ОТ (1:0, 0:1, 3:3, 1:0).

На 12-й минуте отличился защитник «Авангарда» Либор Шулак при игре в формате «5 на 3». Ему ассистировал Рид Буше. «Нефтехимик» сравнял счёт на 39-й минуте: в большинстве голом отметился Владимир Брюквин, ассистентами выступили Андрей Белозёров и Илья Хохлов.

На 43-й минуте Игорь Мартынов вновь вывел «Авангард» вперёд. Результативные передачи на счету Глеба Трикозова и Романа Абросимова. На 45-й минуте Евгений Кашников с передачи Энтони Камара восстановил равновесие. И через две минуты уже «Нефтехимик» вышел вперёд усилиями Александра Дергачёва, ассистенты — Наиль Якупов и Владимир Брюквин. На 48-й минуте в составе «Авангарда» отличился Кирилл Панюков — 3:3. На 53-й минуте защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок забросил шайбу в меньшинстве с передачи Евгения Митякина. За две минуты до конца основного времени счёт сравнял Мартынов.

Победу «Авангарду» принёс Семён Чистяков, забросив в пустые ворота на четвёртой секунде овертайма.

Ранее сегодня, 21 августа, казахстанский «Барыс» обыграл ярославский «Локомотив» со счётом 2:1.