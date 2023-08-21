«Матч был выигрышный». Главный тренер «Нефтехимика» — о поражении от «Авангарда»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче Кубка Блинова с «Авангардом» (4:5 ОТ).
«Отличный боевой матч, хорошие моменты создавали команды, много голов, думаю, зрителям понравилось. Нам есть над чем подумать, матч был выигрышный, но проиграли из-за индивидуальных ошибок. Много удалений у нас, неплохо отыграли в меньшинстве. Считаю, что достойно сражались сегодня. В овертайме заменили вратаря, чтобы поиграть «5 на 3», так шансы возрастают.
Тройка Дергачёва выходила номинально третьей, но это ни о чём не говорит. Потенциал у Якупова есть, как и у любого игрока в КХЛ. Считаю, что Наиль будет прогрессировать в любом возрасте, он хорошо работает на предсезонке.
У нас Наиль изначально играл в других сочетаниях, но к сегодняшнему дню они пришли именно в таком сочетании. Тут нет никакой подноготной, что все игроки этого звена в прошлом сезоне играли в «Авангарде» и готовились в таком сочетании именно к Омску», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 21 августа 2023
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