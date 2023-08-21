Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Наша любимая валидольная победа». Главный тренер «Авангарда» — о матче с «Нефтехимиком»

«Наша любимая валидольная победа». Главный тренер «Авангарда» — о матче с «Нефтехимиком»
Комментарии

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче Кубка Блинова с нижнекамским «Нефтехимиком». Омичи выиграли в овертайме со счётом 5:4.

«Неоднозначная игра. И с хорошими, и с плохими моментами, выигрывали, проигрывали, доставали, вырывали. Понравилось, что проявили характер, забили очень хорошие голы. Над большинством надо работать, над вбрасываниями надо работать. В принципе, неплохо играли в обороне, но в конце допустили ошибки, приведшие к голам.

В целом посмотрели ребят, посмотрели, кто выдерживает такие игры, а кто нет. Рад, что победили дома и порадовали болельщиков нашей любимой валидольной победой», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Авангард» в овертайме победил «Нефтехимик» в матче Кубка Блинова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023