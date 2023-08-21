Кравец: травмы Николишина не беспокоят. Надеюсь, сыграет в следующем матче «Авангарда»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о матче Кубка Блинова с нижнекамским «Нефтехимиком». Омичи выиграли в овертайме со счётом 5:4.
«Михайлов в центре первого звена? Мы в этом сезоне решили дать ему возможность сыграть в центре, тем более у нас было напряжённо с центральными. В Сочи он неплохо отыграл в центре, здесь – мог бы лучше. Но плюс в том, что мы можем его использовать и в центре, и на фланге.
Когда я работал в «Амуре», Николишин себя здорово проявил, это хороший центральный, проводит каждую игру на высоком уровне. Никакие травмы его не беспокоят, надеюсь, что он будет играть уже в следующем матче. В первом звене, скорее всего, будет Спунер, а дальше будем смотреть, надо посмотреть хотя бы на тренировках сочетания.
Скоро вернутся сразу четыре центральных нападающих? Верю, что ребята помогут на вбрасываниях, в любых стандартных ситуациях, но, конечно, нужно поломать голову, куда их поставить и как подобрать оптимальные сочетания», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 21 августа 2023
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