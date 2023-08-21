«Что изменилось? Всё». Ткачёв — о тактике «Авангарда» на новый сезон
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Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачёв высказался о тактике команды на новый сезон Континентальной хоккейной лиги.
«Рабочие моменты, новая тактика у нас. Привыкаем потихоньку, времени, чтобы быть готовым к сезону, должно хватить. Что изменилось? Всё. Да, что-то похожее на 1-1-3. Это от Подконицки идёт? Я не знаю, просто такая установка от тренерского штаба, которую нужно выполнять.
Насколько беспокоит, что сейчас играю не с теми партнёрами, которые будут в сезоне? Да в принципе не беспокоит, для этого есть и видео после игры. Разбираем моменты, больше общаемся друг с другом, стараемся найти «химию», и, надеюсь, у нас получится», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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