«Что изменилось? Всё». Ткачёв — о тактике «Авангарда» на новый сезон

Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачёв высказался о тактике команды на новый сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Рабочие моменты, новая тактика у нас. Привыкаем потихоньку, времени, чтобы быть готовым к сезону, должно хватить. Что изменилось? Всё. Да, что-то похожее на 1-1-3. Это от Подконицки идёт? Я не знаю, просто такая установка от тренерского штаба, которую нужно выполнять.

Насколько беспокоит, что сейчас играю не с теми партнёрами, которые будут в сезоне? Да в принципе не беспокоит, для этого есть и видео после игры. Разбираем моменты, больше общаемся друг с другом, стараемся найти «химию», и, надеюсь, у нас получится», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.