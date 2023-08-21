Форвард «Авангарда» Владимир Ткачёв рассказал, когда окончательно решил остаться в России
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Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачёв рассказал об отпуске и о том, когда окончательно решил остаться в России.
«Каким было для меня лето? Нормальное лето, готовился, тренировался, просто ждал, и всё. Меня всё устраивает в Омске – болельщики, арена, тренерский штаб. Надеюсь, мы выиграем.
Переговоры по контракту вёл агент? Ну почему, я тоже сразу обозначил, что если остаюсь в России, то сначала веду переговоры с «Авангардом». Когда окончательно решил остаться в России? Я думаю, что после моей поездки в Сочи. Нет, когда только приехал в Сочи, ещё не был готов подписать контракт с «Авангардом». Это была давно запланированная поездка», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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