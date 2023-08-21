Артемий Панарин опубликовал фото с кнопочным телефоном-раскладушкой

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в социальной сети опубликовал фотографию с кнопочным телефоном-раскладушкой.
Фото: Из личного архива Артемия Панарина
Ранее он рассказывал, что устал от большого количества информации. «Если честно, я за новостями и комментариями сейчас не слежу. Взял себе раскладушку от Nokia с кнопками без интернета. Вообще не в курсе, где, что и кто сейчас говорит. Игорь Шестёркин иногда шокирует новостями. Я потом хожу несколько дней и перевариваю это всё», — говорил Панарин.
В регулярном сезоне-2022/2023 НХЛ 31-летний Артемий Панарин провёл 82 матча, в которых набрал 92 (29+63) очка. В плей-офф он участвовал в семи играх, отметившись двумя результативными передачами. «Рейнджерс» в первом раунде уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4 — в серии).
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