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Артемий Панарин опубликовал фото с кнопочным телефоном-раскладушкой

Артемий Панарин опубликовал фото с кнопочным телефоном-раскладушкой
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в социальной сети опубликовал фотографию с кнопочным телефоном-раскладушкой.

Фото: Из личного архива Артемия Панарина

Ранее он рассказывал, что устал от большого количества информации. «Если честно, я за новостями и комментариями сейчас не слежу. Взял себе раскладушку от Nokia с кнопками без интернета. Вообще не в курсе, где, что и кто сейчас говорит. Игорь Шестёркин иногда шокирует новостями. Я потом хожу несколько дней и перевариваю это всё», — говорил Панарин.

В регулярном сезоне-2022/2023 НХЛ 31-летний Артемий Панарин провёл 82 матча, в которых набрал 92 (29+63) очка. В плей-офф он участвовал в семи играх, отметившись двумя результативными передачами. «Рейнджерс» в первом раунде уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4 — в серии).

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