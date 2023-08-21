«Сибирь» с минимальным счётом обыграла «Автомобилист» в матче турнира имени Пучкова
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Завершился матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и новосибирская «Сибирь». Команды играли в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. «Сибирь» одержала победу со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Единственную шайбу в матче на 31-й минуте забросил нападающий «Сибири» Владимир Бутузов. Ему ассистировал Иван Климович.
В турнире также принимают участие санкт-петербургский СКА, череповецкая «Северсталь» и «Сочи». В первом матче «Северсталь» разгромила «Сочи» — 7:1.
16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс». «Автомобилист» в своей первой игре встретится с магнитогорским «Металлургом», «Сибирь» — с омским «Авангардом». Оба матча состоятся 2 сентября.
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