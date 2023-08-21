В «Амуре» прокомментировали обмен Николишина в «Авангард»

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило прокомментировал обмен нападающего Ивана Николишина в омский «Авангард». За форварда хабаровчане получили защитника Кирилла Спиценко и нападающего Даниила Фесенко.

«Мы поставили точку в истории с Иваном Николишиным и нашли решение, соответствующее интересам клуба. В результате обмена «Амур» получил талантливых и перспективных игроков, а также солидную денежную компенсацию.

Кирилл Спиценко добавит нашему составу глубины и получит возможность выйти на новый уровень своего развития. Даниил Фесенко подаёт большие надежды и имеет все предпосылки для того, чтобы в будущем стать игроком основного состава «Амура». Он будет заявлен за молодёжную команду, но уже в нынешнем сезоне вполне может использоваться как лимитчик в КХЛ. Что же касается денежной компенсации, то мы планируем использовать её для подписания игрока в одно из ударных звеньев.

Учитывая то, как складывалась ситуация с Иваном Николишиным, мы нашли оптимальный выход из неё. Благодарим Ивана за работу в прошлом сезоне и двигаемся дальше», — приводит слова Покотило официальный сайт «Амура».

27-летний Николишин в прошедшем сезоне КХЛ стал лучшим бомбардиром «Амура» с 42 (17+25) очками в 67 матчах.