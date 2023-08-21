Агент Амирова опубликовал записку Родиона, написанную игроком в 10 лет

Агент Дэн Мильштейн в «Твиттере» опубликовал записку ушедшего из жизни воспитанника «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, написанную игроком в 10 лет.

Фото: «Твиттер» Дэна Мильштейна

«Стать лучшим хоккеистом мира и прославить бога. Выиграть Олимпийские игры, Кубок Гагарина, Кубок Стэнли. Прославить бога. Стать хорошим человеком», — написано Амировым.

«Я не сомневаюсь, что ты бы добился всего, о чём мечтал… Покойся с миром, мой друг!» — написал Мильштейн.

Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс». Воспитанника уфимского хоккея не стало 14 августа 2023 года. Ему был 21 год. Сегодня, 21 августа, в Уфе состоялась церемония прощания с хоккеистом, на которой присутствовали игроки «Салавата Юлаева».