Агент Амирова опубликовал записку Родиона, написанную игроком в 10 лет

Агент Дэн Мильштейн в «Твиттере» опубликовал записку ушедшего из жизни воспитанника «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, написанную игроком в 10 лет.
Фото: «Твиттер» Дэна Мильштейна
«Стать лучшим хоккеистом мира и прославить бога. Выиграть Олимпийские игры, Кубок Гагарина, Кубок Стэнли. Прославить бога. Стать хорошим человеком», — написано Амировым.
«Я не сомневаюсь, что ты бы добился всего, о чём мечтал… Покойся с миром, мой друг!» — написал Мильштейн.
Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс». Воспитанника уфимского хоккея не стало 14 августа 2023 года. Ему был 21 год. Сегодня, 21 августа, в Уфе состоялась церемония прощания с хоккеистом, на которой присутствовали игроки «Салавата Юлаева».
- 21 августа 2023
-
23:58
-
23:47
-
23:34
-
23:26
-
23:14
-
23:00
-
22:46
-
22:25
-
21:44
-
21:18
-
20:50
-
20:38
-
20:14
-
20:09
-
20:04
-
19:44
-
19:40
-
19:36
-
19:24
-
19:03
-
18:28
-
18:22
-
17:52
-
17:40
-
17:32
-
17:08
-
16:58
-
16:40
-
16:15
-
15:46
-
15:27
-
15:10
-
14:49
-
14:36
-
14:07