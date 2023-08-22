Фото: «Анахайм Дакс» показал новый логотип на льду домашней арены

«Анахайм Дакс» в своём официальном «твиттере» показал готовую ледовую площадку на домашней арене команды «Хонда-центр».
Фото: «Твиттер» «Анахайм Дакс»
Калифорнийская команда показала процесс подготовки льда к новому сезону НХЛ, включая и нанесение разметки и логотипа «Анахайма» в центре площадки.
Фото: «Твиттер» «Анахайм Дакс»
Логотип в центре площадки приурочен к 30-летию «Анахайма». Помимо нынешнего названия клуба «Дакс», на нём красуется и предыдущее «Майти Дакс». Также на логотипе представлен девиз «уток» — «Летаем вместе».
Фото: «Твиттер» «Анахайм Дакс»
Напомним, в прошлом сезоне «Анахайм» не смог выйти в плей-офф НХЛ. «Утки» заняли 32-е, последнее, место в общей турнирной таблице регулярного чемпионата. «Анахайм» смог набрать лишь 58 очков в 82 проведённых матчах. На драфте 2023 года «Дакс» выбирали вторыми, их новичком стал нападающий Лео Карлссон.
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