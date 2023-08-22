Уфимский университет учредил стипендию имени экс-форварда «Салавата» Амирова
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Башкирский государственный педагогический университет (БГПУ) имени Мифтахетдина Акмуллы учредил именную стипендию в память о скончавшемся бывшем нападающем уфимского «Салавата Юлаева» Родионе Амирове. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Стипендию имени Амирова будут получать студенты колледжа БГПУ, достигшие выдающихся успехов в спорте.
Сам Амиров был студентом Института физической культуры и здоровья человека БГПУ имени Акмуллы, выпускником Акмуллинского колледжа.
Амиров долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс». Воспитанника уфимского хоккея не стало 14 августа 2023 года. Ему был 21 год.
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