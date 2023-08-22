Молодой американский хоккеист рассказал о своей борьбе с раковым заболеванием

22-летний защитник команды университета Миннесоты в Дулуте «Бульдогс» Уилл Фрэнсис рассказал о борьбе с раком, из-за которой хоккеист пропустит половину нового сезона.
«Друзья, у меня есть для вас несколько печальных новостей, которыми я хочу поделиться. Ранее в этом месяце, во время обычного обследования, анализ крови выявил рецидив, свидетельствующий о том, что моё раковое заболевание вернулось. Я был разочарован и шокирован, потому что нахожусь в лучшей форме за свою жизнь и прекрасно себя чувствую на льду и вне его, у меня нет никаких симптомов.
Учитывая то, как прошли прошлый сезон и учебный год, как прошло моё лето с друзьями, семьёй и хоккеем, я с оптимизмом смотрел в новый год. Меня окружают и поддерживают не только члены моей семье, но также все мои партнёры по команде, которые мне как братья, наш тренерский штаб, а также мои друзья и отличная команда врачей и медицинских работников. У них есть план, как снова победить болезнь.
Так что, хоть я и пропущу осенний семестр учёбы и начало хоккейного сезона из-за лечения, я рассчитываю вернуться на занятия и на лёд в январе. Я вернусь!» — приводит заявление Фрэнсиса «твиттер» UMD Athletics.
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