Плющев назвал фаворита Кубка мэра Москвы в этом сезоне

Знаменитый российский тренер Владимир Плющев заявил, что считает ЦСКА фаворитом Кубка мэра Москвы в этом сезоне. Специалист отметил опытный и мощный состав армейцев, который может подтвердить свой уровень даже в сложной ситуации с голкиперами.

«Кто для меня фаворит Кубка мэра Москвы? Несмотря на нервную ситуацию вокруг вратарей, фаворитом остаётся ЦСКА. Опытный, мощный по меркам КХЛ состав, у него ещё есть время, чтобы подтверждать свой уровень. Если ЦСКА серьёзно отнесётся к Кубку мэра, то его итоговый результат понятен», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.

Кубок мэра Москвы пройдёт 24-26 августа. В нём примут участие ЦСКА, «Витязь», «Спартак», «Динамо», «Амур» и «Куньлунь Ред Стар».

Напомним, у ЦСКА сложности с регистрацией вратаря Ивана Федотова, чья дисквалификация на четыре месяца вступит в силу 1 сентября.