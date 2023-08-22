Коннор Макдэвид сыграл в матче «пивной» лиги в своём родном городе

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид принял участие в матче любительской, так называемой «пивной» лиги, неподалёку от своего родного города Ньюмаркета в провинции Онтарио, Канада. Об этом сообщает TSN.

По информации источника, канадский форвард играл не под привычным 97-й номером, а в джерси с четвёркой на спине. По заявлениям очевидцев, Макдэвид играл только на три процента своих возможностей.

Примечательно, что команда, за которую играл Макдэвид, потерпела в этом матче поражение с разгромной разницей в счёте 4:9. Против форварда «Эдмонтона» выступала команда во главе с нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Куинтоном Байфилдом.

В прошлом регулярном чемпионате Макдэвид сыграл 82 матча и набрал 153 (64+89) очка.