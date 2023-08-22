Плющев: возможно, память об Амирове поможет «Салавату Юлаеву» стать сплочённее

Известный российский тренер Владимир Плющев высказался о смерти воспитанника «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, отметив, что память о нём может помочь некоторым молодым хоккеистам системы уфимцев переоценить своё отношение к жизни.
«Безусловно, самое тяжёлое событие последних дней — уход 21-летнего уфимского форварда Родиона Амирова. Это трагедия для семьи Родиона, для всего нашего хоккея. «Салават Юлаев», Республика, понятное дело, не остались в стороне. Удар, всем тяжело его принять и пережить.
В нынешнем «Салавате Юлаеве» много молодых хоккеистов, которые шли по клубной системе вместе с Родионом, хорошо его знали. Возможно, память об Амирове поможет им где-то переоценить своё отношение к жизни, к хоккею, команда станет более сплочённой и заряженной. Не исключаю такого варианта», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.
- 22 августа 2023
-
12:25
-
12:15
-
11:55
-
11:45
-
11:35
-
11:15
-
10:55
-
10:30
-
10:10
-
09:49
-
09:35
-
09:15
-
08:58
-
08:48
-
08:39
-
08:16
-
08:06
- 21 августа 2023
-
23:58
-
23:47
-
23:34
-
23:26
-
23:14
-
23:00
-
22:46
-
22:25
-
21:44
-
21:18
-
20:50
-
20:38
-
20:14
-
20:09
-
20:04
-
19:44
-
19:40
-
19:36