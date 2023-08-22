Плющев: возможно, память об Амирове поможет «Салавату Юлаеву» стать сплочённее

Известный российский тренер Владимир Плющев высказался о смерти воспитанника «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, отметив, что память о нём может помочь некоторым молодым хоккеистам системы уфимцев переоценить своё отношение к жизни.

«Безусловно, самое тяжёлое событие последних дней — уход 21-летнего уфимского форварда Родиона Амирова. Это трагедия для семьи Родиона, для всего нашего хоккея. «Салават Юлаев», Республика, понятное дело, не остались в стороне. Удар, всем тяжело его принять и пережить.

В нынешнем «Салавате Юлаеве» много молодых хоккеистов, которые шли по клубной системе вместе с Родионом, хорошо его знали. Возможно, память об Амирове поможет им где-то переоценить своё отношение к жизни, к хоккею, команда станет более сплочённой и заряженной. Не исключаю такого варианта», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.