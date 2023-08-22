Прайс заработал больше всех вратарей в истории НХЛ, пропустив целый сезон

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс стал самым высокооплачиваемым вратарём в истории НХЛ, пропустив целый сезон регулярного чемпионата. Об этом сообщает портал Neutral Zone Sports.
36-летний Прайс пропустил весь прошлый сезон из-за тяжёлой травмы, однако исправно получал предусмотренные по контракту деньги, заработав около $ 7,75 млн при кэпхите $ 10,5 млн. Таким образом, вратарь за всю свою карьеру уже заработал более $ 105 млн, побив рекорд, который среди голкиперов принадлежал экс-вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрику Лундквисту. Швед, уже завершивший профессиональные выступления, в общей сложности заработал около $ 102 млн.
Отметим, что Прайс заявлял, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время. Контракт вратаря с «Монреалем» рассчитан ещё на два года, что позволит ему ещё больше укрепить свой рекорд.
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