Агент Дементьев: «Оттава» в лице Тарасенко получит крайне стимулированного игрока

Агент Алексей Дементьев высказался о переходе нападающего Владимира Тарасенко в «Оттаву Сенаторз», отметив, что однолетний контракт выгоден для обеих сторон, а команда получила крайне стимулированного игрока.

«Контракт именно с «Оттавой» позволяет Владимиру получить массу игрового времени в любых ситуациях. Там есть две хорошие игровые пятёрки — одна ветеранов, другая относительно молодых хоккеистов. Тарасенко может в любой из них играть, с высокой долей вероятности сможет постоянно выходить на лёд при игре в большинстве — играть по 1 минуте 20 секунд из двухминутного розыгрыша лишнего. С его броском и хорошим окружением это серьёзное подспорье в любой команде. И «Оттава» это понимает. Однолетний контракт — это выгодно для обеих сторон. Хоккеист получит игровое время в любой ситуации и, уверен, проявит себя очень хорошо. А «Оттава» получит крайне стимулированного игрока и серьёзного снайпера», — приводит слова Дементьева «Известия».

В НХЛ дела российского нападающего ведут Пэт Бриссон и Джей Пи Барри. 31-летний Тарасенко подписал годичный контракт с «Оттавой» с кэпхитом $ 5 млн.