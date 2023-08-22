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Экс-скаут «Монреаля»: верю, что Матвей Мичков станет новым Наилем Якуповым

Экс-скаут «Монреаля»: верю, что Матвей Мичков станет новым Наилем Якуповым
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Бывший скаут «Монреаль Канадиенс» Грант Маккагг поделился мнением о нападающем санкт-петербургского СКА Матвее Мичкове, выбранном на драфте НХЛ «Филадельфией Флайерз», усомнившись в его перспективах в лучшей лиге мира.

«Честно говоря, я верю в то, что он станет новым Наилем Якуповым. На самом деле он меня не убедил. Он не особенно быстр, он не большой, у него будут трудности в НХЛ, особенно в плей-офф», — сказал Маккагг в подкасте The Stick.

Наиль Якупов, который сейчас выступает за «Нефтехимик», был выбран на драфте НХЛ 2012 года под общим первым номером «Эдмонтон Ойлерз». Форвард покинул лигу спустя шесть сезонов, успев поиграть за «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш».

Мичкова на драфте 2023 года выбрали под общим седьмым номером.

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