Крикунов: Латвия не сокращает разрыв от России, там не особо развивается хоккей

Бывший главный тренер рижского «Динамо» и сборной России Владимир Крикунов сравнил уровень латвийского и российского хоккея, отметив, что прибалтийской стране ещё далеко до уровня России в этом виде спорта, несмотря на удачный результат последнего чемпионата мира для латвийцев.

«В Латвии не особо развивается хоккей. Ребята подрастают и уезжают то в Америку, то в Европу. Латвия взяла бронзу чемпионата мира, обыграв США? Это говорит о том, что страна с 1,5 млн населения обыграла страну с населением 360 млн. Конечно, это исторический и выдающийся результат на все времена. Неизвестно, когда Латвия ещё сможет показать такое.

Сокращает ли Латвия разрыв от России в развитии хоккея? Латвия традиционно умеет играть, народ очень любит хоккей. Но, думаю, нет, не сокращает. В России в последние годы очень много катков строится, хоккей развивается — по-любому. Латвии тут трудно конкурировать. А потом с России и санкции снимут, тогда играть будем нормально», — приводит слова Крикунова Legalbet.