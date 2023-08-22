Открытие ледовой арены в Екатеринбурге пройдёт в 2024 году

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил, что строительство ледовой «УГМК-Арены» будет завершено в следующем году. Политик выразил уверенность, что открытие произойдёт именно тогда.

«Я уверен, что в следующем году мы вместе с вами поприсутствуем на открытии этого объекта — с двумя аренами, где можно будет проводить соревнования по 12 видам спорта», — приводит слова Рапопорта ТАСС.

Строительство «УГМК-Арены» продолжается с конца 2019 года. Ледовый дворец по проекту должен вмещать до 15 тысяч человек.

В августе 2023 года на объекте случился пожар, однако ущерб от возгорания оказался незначительным, после чего работы по строительству «УГМК-Арены» были возобновлены.