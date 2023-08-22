Форвард «Металлурга» Гребёнкин: глаза боялись баллонов, а ноги делали

Лучший новичок минувшего сезона КХЛ Никита Гребёнкин рассказал о тренировках под руководством нового главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.
«Какая хоккейная новость этим летом удивила больше всего? Летом для меня самым ожидаемым событием были баллоны. Рад, что был готов к ним. Ещё рад за Ваню Николишина, который перешёл из «Амура» в «Авангард».
Чем отличается предсезонка Андрея Разина? В этом году более интенсивные сборы, чем в прошлом. Не скажу, что было страшно тяжело. Большие паузы между упражнениями и хорошая готовность всей команды к нагрузкам дали о себе знать. Глаза боялись баллонов, а ноги делали (смеётся). Не буду кого-то выделять, все молодцы.
На турнире в Уфе выполняли то, что от нас требует тренерский штаб. Не скажу, что какие-то впечатления остались. Главное, что турнир пошёл на пользу нашей команде в подготовке к сезону», — заявил Гребёнкин в интервью Metaratings.ru.
Гребёнкин в трёх матчах за «Металлург» на турнире в Уфе забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.
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