«Тампа-Бэй» подписала восьмилетний контракт с форвардом Хагелем на сумму $ 52 млн

«Тампа-Бэй Лайтнинг» подписала восьмилетний контракт с нападающим Брэндоном Хагелем с кэпхитом в $ 6,5 млн, сообщает пресс-служба «молний».

Прошлый сезон стал для 24-летнего нападающего лучшим по голам (30), передачам (34) и очкам (64). В плей-офф Кубка Стэнли 2023 года Хагель сыграл шесть матчей, в которых забросил один гол и отдал четыре результативные передачи со средним временем на льду 21:01.

Брэндон перешёл в «Тампу» в марте 2022 года из «Чикаго Блэкхоукс». Всего за «Лайтнинг» форвард провёл 103 игры, в которых набрал 71 (34+37) очков.

На драфте Национальной хоккейной лиги 2016 года Хагель был выбран «Баффало Сэйбрз» в шестом раунде под общим 159-м номером.

Ранее российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв попал в топ-20 лучших защитников НХЛ.