Спортивный юрист допустил, что Россию могут исключить из ИИХФ из-за «дела Федотова»

Спортивный юрист Валерий Федореев рассказал, какие санкции могут ждать Федерацию хоккея России, если голкипер Иван Федотов сыграет за ЦСКА в КХЛ.
«ФХР является членом ИИХФ. В худшем случае её исключат из ИИХФ, и сборная России никогда не будет допускаться до любых международных соревнований.
Также на ФХР может быть наложен штраф до 500 тысяч швейцарских франков. Дополнительно к этому ФХР может получать штрафы за каждую проведённую Федотовым игру — от 50 тысяч до 150 тысяч франков. Список санкций довольно широкий. Не уверен, что они будут применяться, но теоретически это возможно, поскольку это будет явное игнорирование решений ИИХФ», — приводит слова Федореева «Газета.Ru».
Ранее о ситуации вокруг голкипера ЦСКА Ивана Федотова высказался известный тренер Андрей Назаров.
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