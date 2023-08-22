Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал о посещении академии «Трактор». Обладатель Кубка Стэнли провёл совместно с тренером Павлом Маркиданом мастер-класс для юных спортсменов и подарил хоккейной школе сертификат на 3 143 413 рублей.

«Задача сегодня была посмотреть академию. Получилось очень интересно. Решили провести время с пользой. Дали ребятам на мастер-классе пару советов, и сами получили хорошие эмоции. Сразу вспоминается клубная школа в Челябинске — приятное время, отличные впечатления. Хорошо ими заряжаешься. С детьми сейчас пообщался и окунулся в процесс. Почувствовал, что будто сам только-только заканчивал хоккейную школу», — приводит слова Ничушкина пресс-служба «Трактора».

Ничушкин — бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира — 2013, серебряный призёр чемпионата КХЛ сезона-2012/2013 в составе «Трактора», обладатель Кубка Стэнли 2022 года в составе «Колорадо Эвеланш».