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«Салават» упустил преимущество в две шайбы, но победил «Нефтехимик» на Кубке Блинова

«Салават» упустил преимущество в две шайбы, но победил «Нефтехимик» на Кубке Блинова
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился матч в рамках турнира памяти имени Виктора Блинова, в котором «Салават Юлаев» встречался с «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой уфимского клуба со счётом 5:2.

На шестой минуте первого периода Иван Дроздов с передач Михаила Науменкова и Артёма Пименова открыл счёт в матче.

В конце второй двадцатиминутки Егор Сучков с передач Павла Коледова и Михаила Науменкова удвоил преимущество «Салавата Юлаева».

На 10-й минуте третьего периода Энтони Камара с передач Наиля Якупова и Булата Шафигуллина отыграл одну шайбу. На 18-й минуте периода Сергей Купцов с передач Булата Шафигуллина и Лукаша Клока восстановил равенство в счёте. Спустя 39 секунд Александр Хмелевски с передачи Ярослава Цулыгина вновь вывел уфимцев вперёд. Менее чем через минуту Алексей Пустозёров забросил четвёртую шайбу в ворота «Нефтехимика». За 15 секунд до конца игры Александр Хмелевски оформил дубль, забросив пятую шайбу «Салавата».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
22 августа 2023, вторник. 16:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Дроздов (Науменков, Пименов) – 05:10 (5x4)     2:0 Сучков (Коледов, Науменков) – 38:38 (5x5)     2:1 Камара (Якупов, Шафигуллин) – 49:16 (5x4)     2:2 Купцов (Шафигуллин, Клок) – 57:04 (5x4)     3:2 Хмелевски (Цулыгин) – 57:43 (5x5)     4:2 Пустозёров (Лещенко) – 58:11 (5x5)     5:2 Хмелевски (Шаров) – 59:45 (5x5)    
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