«Салават» упустил преимущество в две шайбы, но победил «Нефтехимик» на Кубке Блинова

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился матч в рамках турнира памяти имени Виктора Блинова, в котором «Салават Юлаев» встречался с «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой уфимского клуба со счётом 5:2.
На шестой минуте первого периода Иван Дроздов с передач Михаила Науменкова и Артёма Пименова открыл счёт в матче.
В конце второй двадцатиминутки Егор Сучков с передач Павла Коледова и Михаила Науменкова удвоил преимущество «Салавата Юлаева».
На 10-й минуте третьего периода Энтони Камара с передач Наиля Якупова и Булата Шафигуллина отыграл одну шайбу. На 18-й минуте периода Сергей Купцов с передач Булата Шафигуллина и Лукаша Клока восстановил равенство в счёте. Спустя 39 секунд Александр Хмелевски с передачи Ярослава Цулыгина вновь вывел уфимцев вперёд. Менее чем через минуту Алексей Пустозёров забросил четвёртую шайбу в ворота «Нефтехимика». За 15 секунд до конца игры Александр Хмелевски оформил дубль, забросив пятую шайбу «Салавата».
- 22 августа 2023
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