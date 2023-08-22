КХЛ подтвердила переход Подъяпольского из СКА в «Ладу»

Пресс-служба КХЛ на своём сайте подтвердила переход голкипера Владислава Подъяпольского из СКА в «Ладу». Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат». Односторонний контракт с 28-летним вратарём действует до конца сезона-2024/2025.

Сообщается, что в результате обмена клуб из Санкт-Петербурга получил денежную компенсацию. В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги 28-летний Владислав Подъяпольский провёл 19 матчей за череповецкую «Северсталь» и 15 — за СКА. В плей-офф, играя за СКА, он выходил на лёд в трёх встречах, в которых пропустил четыре шайбы. Ранее голкипер также выступал за казанский «Ак Барс» и новокузнецкий «Металлург».

18 августа 2023 года «Лада» заключила односторонний контракт на один сезон со словацким защитником Миславом Росандичем.