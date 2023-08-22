Контракт Орлова с «Каролиной» — в топ-3 решений команд НХЛ в межсезонье по версии theScore
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Североамериканский портал theScore составил рейтинг лучших решений команд Национальной хоккейной лиги в текущем межсезонье.
На третьей строчке рейтинга — подписание «Каролиной Харрикейнз» российского защитника Дмитрия Орлова.
«Максимального срока в продлении контракта с Себастьяном Ахо «ураганы» добились благодаря подписанию лучшего свободного агента этим летом. Приход Орлова, возможно, даёт «Каролине» самую глубокую линию обороны в НХЛ, а подписание контракта на два года лишает команду любого риска», — сказано в сообщении на сайте.
На первой строчке рейтинга — переподписание контракта «Вегас Голден Найтс» с голкипером Эдином Хиллом. На втором месте — подписание контракта «Колорадо Эвеланш» с форвардом Джонатаном Друеном.
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