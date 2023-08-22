Главный тренер «Салавата»: игра после событий с Амировым? Хоккей отвлекает от этого

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о победе над «Нефтехимиком» в рамках Кубка Блинова и ответил на вопрос об игре команды после прощания с Родионом Амировым.
«Ещё две недели до начала сезона, ребята стараются, работают. Конечно, есть ошибки технические, плюс усталость от нагрузок сказывается, где-то есть моменты, где мы играем ещё в летний хоккей. Мы готовимся к самой первой игре сезона, она у нас важная.
Игра после событий с Амировым? Хоккей их отвлекает от этого, заставляет концентрироваться на работе. Контратаки – как модель нападения? Это скорее наша оборонительная модель, позволяющая затем убегать в контратаки.
Большинство стало пропадать по ходу матча, потому что и «Нефтехимик» подстроился, и наши ребята стали шайбу передерживать. Но опять же – это предсезонный турнир, ребята в поисках оптимальной формы. Концовка матча? Парни молодцы, терпели, и хорошо, что сумели забить», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 22 августа 2023
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