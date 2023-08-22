«Авангард» запустил хоккейное реалити-шоу

«Авангард» на своём YouTube-канале запустил хоккейное реалити-шоу. В выпуске игроки получили задание собрать команду и найти дорогу на презентацию, чтобы встретиться с болельщиками.

Омский клуб начнёт сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги домашним матчем с новосибирской «Сибирью». Встреча состоится на льду «Джи-Драйв-Арены» 2 сентября 2023 года в 14:00 мск.

В прошлом сезоне «ястребы» заняли третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков после 68 матчей. В первом раунде Кубка Гагарина «Авангард» победил «Сибирь» со счётом 4-1. Во втором раунде омский клуб всухую обыграл «Металлург» (4-0). В финале Восточной конференции подопечные Михаила Крваца уступили «Ак Барсу» со счётом 1-4.