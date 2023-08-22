В «Сибири» рассказали об итогах визита комиссии КХЛ на новую арену

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал об итогах визита комиссии Континентальной хоккейной лиги накануне старта сезона.

«Проверяли работу всех систем. Есть, конечно, некоторые недочёты, которые надо исправлять. Это рутина, которая болельщику обычно не видна, но она помогает клубам поддерживать высокий профессиональный уровень. Те замечания, конечно, абсолютно поправимы, иначе дворец не был бы признан пригодным для проведения матчей КХЛ. Работы ещё достаточно много. Например, есть новые сотрудники, которые не знают требований по арене. Это такая объёмная работа, и она продолжается.

Места с ограниченным обзором видимости льда есть на любом стадионе, но мы их выделяем и отдельно предупреждаем о них. Совсем обойтись без таких мест, как я думаю, ни один стадион не сможет. Главная задача минимизировать такое количество, что мы и делаем», — цитирует Фастовского ТАСС.

Комиссия КХЛ проверяла работу систем «Сибирь-Арены» во время матча предсезонного турнира имени Александра Белосохова между «Сибирскими Снайперами» и «Кузнецкими Медведями» (6:1).