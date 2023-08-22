Юрист: ФХР не может зарегистрировать контракт Федотова, игрок дисквалифицирован

Спортивный юрист Валерий Федореев заявил, что ЦСКА может быть лишён звания чемпионов России, если дисквалифицированный Международной федерацией хоккея голкипер Иван Федотов сыграет в новом сезоне КХЛ.
«ФХР — член ИИХФ. Право на проведение чемпионата России закреплено за ФХР. ФХР делегирует это право коммерческой лиге — КХЛ. Соответственно, победителем коммерческой лиги — КХЛ — ЦСКА может стать, но звания чемпиона России он может быть лишён.
ФХР сейчас не может зарегистрировать контракт Федотова, поскольку игрок дисквалифицирован. Он не имеет права принимать участия в играх КХЛ. Эта четырёхмесячная дисквалификация означает запрет на регистрацию игрока — в том числе и в ЦСКА», — цитирует Федореева «Газета.Ru».
Ранее Федореев рассказал, какие санкции могут ждать Федерацию хоккея России, если голкипер Иван Федотов сыграет за ЦСКА в КХЛ.
- 22 августа 2023
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