Юрист: ФХР не может зарегистрировать контракт Федотова, игрок дисквалифицирован

Спортивный юрист Валерий Федореев заявил, что ЦСКА может быть лишён звания чемпионов России, если дисквалифицированный Международной федерацией хоккея голкипер Иван Федотов сыграет в новом сезоне КХЛ.

«ФХР — член ИИХФ. Право на проведение чемпионата России закреплено за ФХР. ФХР делегирует это право коммерческой лиге — КХЛ. Соответственно, победителем коммерческой лиги — КХЛ — ЦСКА может стать, но звания чемпиона России он может быть лишён.

ФХР сейчас не может зарегистрировать контракт Федотова, поскольку игрок дисквалифицирован. Он не имеет права принимать участия в играх КХЛ. Эта четырёхмесячная дисквалификация означает запрет на регистрацию игрока — в том числе и в ЦСКА», — цитирует Федореева «Газета.Ru».

Ранее Федореев рассказал, какие санкции могут ждать Федерацию хоккея России, если голкипер Иван Федотов сыграет за ЦСКА в КХЛ.